Askatasuna replica al centrodestra: "Abbiamo sempre pagato, loro in 'bolletta' di argomenti"

"Bollette sempre pagate e pure salate"

“Le bollette le abbiamo sempre pagate e pure salate – fa notare Askatasuna - siamo costretti a pagarle come ogni altra persona", allegando anche copia delle ultime fatture. "Non che sia un particolare vanto, centinaia di migliaia di persone in questo paese si trovano in condizioni di povertà e devono decidere se pagare le bollette o mettere a tavola qualcosa".