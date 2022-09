Il Banksy di Torino rende omaggio alla Regina Elisabetta: "Icona del '900, il mondo non sarà più lo stesso"

L'inconfondibile sagoma che saluta a mano unita, con un completo verde e un cappello in tinta su sfondo con nuvole. Il Banksy di Torino ha voluto così omaggiare la Regina Elisabetta , scomparsa l'8 settembre scorso all'età di 96 anni, con un manifesto dal titolo "God take the Queen". Un'opera ispirata al pittore torinese Antonio Carena, noto soprattutto per i suoi quadri con i cieli azzurri e le nuvole.

"Ho voluto celebrare - spiega Andrea Villa - la dipartita di un' indiscussa icona del '900. Che se ne parli male o bene, si può constatare che con lei è finito per sempre un periodo storico, e che il mondo non sarà mai più lo stesso". "Come saranno - si interroga Villa - i personaggi che rappresenteranno il nuovo secolo? Quali saranno i mass media che genereranno i nuovi personaggi iconici del futuro? Riuscirà re Carlo III ad essere iconico come sua madre?". L'opera è stata affissa al capolinea del 30, in corso San Maurizio 52.