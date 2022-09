La Cavallerizza Reale rinasce come polo culturale: lavori al via nella primavera 2024

Primavera 2024: è questa la data in cui prenderanno il via i lavori del recupero della Cavallerizza Reale di Torino. Uno step concreto verso la rinascita del complesso patrimonio mondiale dell’Unesco è stato fatto oggi, quando la Compagnia di San Paolo ha annunciato i sei finalisti del Concorso internazionale di Progettazione dell’immobile.

I sei finalisti

Ad essere selezionati gli studi Alberto Lessan (Balance Architettura stp srl) di Torino; Adam Caruso (Caruso St John Llp) di Londra; Piero Paolo Guicciardini (Guicciardini & Magni architetti) di Firenze; il francese Anne Lacaton (Lacaton et Vassal Architectes) di Montreuil; il belga Inge Vinck (Architecten Jan de Vylder Inge Vinck) di Gent – Belgio e Cino Zucchi (CZA - Cino Zucchi Architetti srl) di Milano. Al vincitore verrà riconosciuto un premio da 200mila euro, mentre ciascuno dei gruppi partecipanti riceverà un rimborso spese da 28 mila euro.

47 candidature da 12 paesi

“Abbiamo ricevuto – ha spiegato la commissione giudicatrice - 47 candidature di dodici paesi diversi (Italia, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Kazakistan, Polonia, Portogallo, Svizzera, Spagna e Russia) per 510 professionisti di 15 nazionalità: ben dieci capogruppo avevano poi un’età inferiore ai 40 anni”. Dal punto di vista delle tempistiche i sei finalisti, come ha spiegato il Segretario Generale di Compagnia di San Paolo, “dovranno consegnare i progetti per il dieci gennaio".

Fine lavori non prima del 2026

"Avremo tre settimane -ha proseguito - poi per analizzarli e proclameremo il vincitore a febbraio. Da lì si apre una lunga fase di autorizzazioni edilizie e concessioni: ci vorranno dodici mesi prima di poter posare la prima pietra e la fine dei lavori non sarà prima di due anni”. Per vedere completato il recupero della Cavallerizza Reale si dovrà quindi attendere almeno fino al 2026.

Compagnia e UniTo

Il complesso, rimasto abbandonato e occupato da alcuni collettivi nel marzo 2014, è stato interessato da tre intensi di incendi di origine dolose. Il 19 ottobre 2021 Compagnia di San Paolo e UniTo si sono aggiudicate una porzione dell'edificio, dove promettono di realizzare un nuovo polo culturale. I due enti, con un'offerta di oltre 11 milioni e 300 mila euro, hanno infatti vinto il lotto 5 del bene Unesco partecipando al bando di alienazione pubblicato dalla Città lo scorso 30 aprile.

Verso la riqualificazione Corte delle Guardie, Ala del Mosca e il Nucleo delle Pagliere

Compagnia di San Paolo e Università di Torino puntano a riqualificare la Corte delle Guardie, l'Ala del Mosca, il Nucleo delle Pagliere, comprensive dei relativi spazi esterni adibiti a cortile di Piazzetta Vasco e Passaggio Chiablese. L'accordo tra i due enti "". Il progetto prevede poi la realizzazione di nuove corti e percorsi pedonali per attraversare il centro storico, così come un nuovo accesso ai Giardini Reali. Il costo massimo dell'intervento è di circa 34,5 milioni di euro. Complessivamente, il recupero e la valorizzazione dell’intero compendio della Cavallerizza mobiliteranno investimenti per circa 100 milioni di euro, in un arco di 5 anni.