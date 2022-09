Porto Ceresio (VA): Alessandro Merenda in concerto

Alessandro Merenda, cantante torinese, si esibirà in una performance dedicata alla migliore musica pop internazionale e alla buona musica italiana nella splendida cornice del lago per una piacevole serata in compagnia.

L'evento del 22 ottobre, si è reso possibile grazie al supporto del Presidente Sergio Giacon della Pro Loco di Porto Ceresio coadiuvato dal Sig. Pasquale Minemma.

La Direzione Artistica è affidata alla ninoandrianieventi, telefono +39 3495226524.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Sig. Alessandro al numero +39 333 198 3469.

Come raggiungere il "Battello di Porto Ceresio”:

Il locale si trova in Via Mazzini Snc, 21050, Porto Ceresio (VA).

Prenotate fin da ora un posto in prima fila!

Scarica la locandina