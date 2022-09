Settimo Torinese scommette sui nuovi talenti del calcio: ecco il torneo per i Pulcini [FOTO]

Si chiama Tempo Casa Cup, il torneo di calcio giovanile dedicato alla categoria Pulcini 2012 che Settimo Torinese si prepara a ospitare dal 23 al 25 settembre (dopo la fase eliminatoria che si giocherà nei giorni precedenti) sul campo Eureka di via Piave 8/b e allo stadio Valla di via Cascina Nuova 59.



Le società partecipanti sono di altissimo livello: dalla Lazio al Torino, dalla Juventus al Milan, al Verona, al Perugia, ma anche il Borussia Dortmund e - oltre agli organizzatorni - anche altre squadre straniere. In tutto saranno 16 squadre, provenienti da 5 nazioni diverse. Undici avranno accesso diretto.



"Torniamo finalmente a organizzare un torneo importante di livello internazionale - spiegano gli organizzatori - e abbiamo puntato sui ragazzini, per esprimere al meglio il nostro concetto di sviluppo del settore giovanile e della scuola calcio. Vogliamo dare spazio alla parte sana di questo sport".



Grande il coinvolgimento del territorio, a cominciare anche delle strutture ricettive e il volano economico per le attività commerciali in generale. I bambini della squadra del Cluj, tra l'altro, andranno anche a visitare il museo della Chimica della città. "Iniziative come queste sono importanti, anche per le loro ricadute a medio termine - commenta Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese -: è un onore poter accogliere persone che altrimenti qui non sarebbero venute. Possiamo far conoscere meglio la nostra città e farla vivere più che mai".