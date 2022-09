Iren Luce Gas e Servizi apre un nuovo store in via Di Nanni 90 a Torino.

In questo particolare contesto di caro energia e con l’avvicinarsi della stagione invernale, il nuovo sportello vuole essere un punto di ascolto privilegiato per i clienti nell’offrire soluzioni dedicate al risparmio energetico.

Lo store è uno spazio progettato per accogliere i clienti e offrire loro la possibilità di entrare in contatto con l’Azienda in un luogo piacevole e confortevole. Presso lo store vengono anche proposti servizi per l’efficientamento energetico (climatizzatori, caldaie di ultima generazione, termostati smart e valvole termostatiche) e la smart home (kit con smart led, presa smart, webcam e Google Home), oltre naturalmente alle soluzioni per la mobilità elettrica leggera (e-bike, monopattino).

Accanto a questi servizi innovativi sarà sempre possibile trovare le migliori offerte luce e gas, assistenza sul servizio di teleriscaldamento e sui servizi ambientali (stampa ecocard Amiat).

L’apertura di questo nuovo spazio Iren testimonia l’importanza che l’azienda riconosce alla relazione con il cittadino/cliente e al valore che attribuisce allo sviluppo delle comunità territoriali in cui opera.

Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30, il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Per saltare la coda è possibile prenotare appuntamento attraverso la app IrenYou selezionando lo sportello di via Nanni 90.