Piccola "rivoluzione" nella movida torinese: la Tessera Arci diventa una app digitale (e passa sul cellulare)

Una piccola rivoluzione, che scandisce il tempo che passa, ma che trasporta anche una "tradizione" torinese nel futuro. La Tessera Arci diventa digitale.

Quella che per decenni è stata un simbolo di parte della movida cittadina - diventando anche un oggetto da collezione, più o meno volontaria, nelle tasche e nei cassetti dei possessori - si trasferisce sullo schermo del cellulare.

Parte da Torino la digitalizzazione dell’Arci. Con il contributo del bando “Open 2 Change” della Fondazione Compagnia di San Paolo, il Comitato Arci Torino quest’anno trasforma la storica tessera Arci – nonostante il Covid e i mesi di chiusura, nell’anno 2021-2022 l’avevano in tasca oltre 60mila torinesi - in un app.

Addio dunque alle vecchie schede, deformate, scolorite o spiegazzate? No. Chi vorrà, potrà ancora averla nel vecchio formato cartaceo. Ma intanto il progresso va avanti. E modifica le vecchie abitudini.

Con la nuova app si potrà accedere ai locali del circuito mostrando semplicemente il telefono, ma con i nuovi strumenti migliora anche la comunicazione: saranno inviate delle notifiche relative a appuntamenti, attività, assemblee, campagne sociali a tutti gli iscritti.

"Spesso le persone conoscono e frequentano solo una piccola parte dei circoli: tramite la mappa degli spazi e la presentazione in un unico luogo di tutte le associazioni, le persone potranno interagire con tutta quanta l’offerta di Arci: l’app diventa una card culturale a disposizione dei soci Arci e di tutto l’associazionismo torinese", spiega Andrea Polacchi, presidente del Comitato Arci Torino. A Torino, infatti, dati alla mano, più della metà degli eventi di spettacolo (musica, teatro) è all’interno di un circolo Arci.

La nuova tessera, presentata per la prima volta ieri sera alle associazioni aderenti e già scaricabile, sarà valida dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023.

E la vecchia tessera cartacea? Nessun problema per collezionisti e amanti dell’analogico: il digitale non sostituisce, ma affianca, la tessera tradizionale, che resta obbligatorio consegnare alle persone, anche per consentire loro, in questa fase di sperimentazione, di accedere ai circoli del resto di Italia. La tessera digitale, infatti, è riconosciuta, per ora, soltanto nel Comitato di Torino. Nei prossimi mesi, lo strumento verrà sperimentato anche in altre aree del Paese: insomma, la città, come spesso accade, si fa laboratorio d'innovazione.

I numeri dell'Arci (rafforzati con la pandemia) Fanno parte del Comitato Arci Torino, a oggi, 180 associazioni di cui circa 50 gestiscono centri culturali e di comunità. Nell’ultimo anno sono nati, sotto la rete Arci, nuovi interessanti spazi come il cinema teatro Maffei di via San Tommaso, lo Spazio Kairos, teatro che ha inaugurato tra Aurora e Barriera di Milano, il Centro Tosco di Pino che ha aperto a Valle Ceppi. Arci ha accolto inoltre importanti realtà già esistenti come il Bunker e Casa Fools.

C’è un dato interessante. Durante la pandemia, sono aumentate di quasi il 30 percento le associazioni aderenti (da 141 a 180) e metà delle nuove arrivate sono associazioni under 35: "La rete ha aumentato credibilità e parallelamente la riforma del Terzo Settore spinge proprio verso le reti - spiega Luca Bosonetto, responsabile Area Cultura di Arci Torino -. Ma c’è di mezzo anche la pandemia: ha fatto maturare l’idea che stare insieme è importante".