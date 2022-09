Nove artisti, cinque concerti da tutto esaurito per 10mila spettatori: i grandi numeri di Ritmika 2022

Per 5 giorni, dal 6 al 10 settembre, davanti a 10.000 spettatori si sono alternati sul palco di Ritmika, al PalaExpo di Moncalieri, 9 artisti di fama nazionale: Pop X, preceduto dai giovani cantautori moncalieresi che si sono distinti in competizioni nazionali (Stefano Casetta, Emanuel Victor, Simo Veludo, Alessandro Merenda), The Zen Circus e Naska, Fasma, gIANMARIA e Il Tre, Gabry Ponte, Fabri Fibra e Meg.

100, al giorno, i lavoratori professionisti dietro le quinte, tra tecnici, fonici, addetti al montaggio palchi, direttori di produzione, attrezzisti, operatori della sicurezza, facchini, runner, operatori luci, service, driver, ecc… che hanno messo in piedi tutti gli spettacoli. 137 i giovani volontari che hanno affiancato lo staff, selezionati su 374 richieste di partecipazione.

Un pubblico composta da 41% uomini e 59% donne. Età: 43% 0-18 anni, 29% 19-25 anni, 18% 26-35 anni, 6% 36-50 anni, 4% over 51. Provenienza: 23% Moncalieri, 40% Provincia di Torino, 16% Torino città, 17% Piemonte, 5% Italia.

E poi ancora: 11.000 consumazioni, 750 chili di plastica salvata, 9.000 litri di acqua potabile gratuitamente somministrata e 1 sistema innovativo di fruizione del food grazie a Uber Eats.

"Una grande edizione di Ritmika, il festival musicale di Moncalieri – conferma Davide Guida, assessore alle Politiche per i Giovani di Moncalieri - Oltre i numeri, un’occasione per stare insieme, per coinvolgere tanti giovani e famiglie. Siamo già al lavoro per la prossima edizione di Ritmika con tante novità e nell’organizzazione di nuovi eventi".