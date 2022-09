Non solo caffè, le capsule "seminano" cibo da donare al Banco Alimentare del Piemonte

La vita di una cialda non dura il tempo di un espresso. Se inserita nel circolo virtuoso del riciclo, può diventare un fertilizzate per risaie, che a loro volta produrranno cibo da destinare alle famiglie piemontesi in difficoltà. Si chiama "Da Chicco a Chicco" il nuovo progetto che vede coinvolto il Banco Alimentare del Piemonte, alcune risaie del Novarese e Nespresso, celebre brand del caffè in capsule che ha aperto il suo nuovo punto vendita a Torino, in via Roma, su oltre 140 metri quadri.



Nato nel 2011 grazie a una convenzione con CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), Utilitalia e CIC (Consorzio Italiano Compostatori), “Da Chicco a Chicco” vuole dare una seconda vita alle capsule esauste attraverso il loro riciclo, permettendo ai clienti di riconsegnare le loro capsule esauste in alluminio nell’apposita area recycling presente all’interno dei negozi a marchio Nespresso. Una volta raccolte dalle aziende di gestione del servizio di raccolta differenziata, le capsule esauste vengono lavorate e recuperate: l’alluminio è destinato alle fonderie per avviare il processo di riciclo che lo trasformerà in nuovi oggetti, mentre il caffè esausto viene inviato presso un impianto di compostaggio per la sua trasformazione in compost, che viene successivamente ceduto a una risaia in provincia di Novara. Il riso prodotto grazie a questo concime naturale viene poi riacquistato da Nespresso e infine donato a Banco Alimentare della Lombardia, a Banco Alimentare del Lazio e, da quest’anno, a Banco Alimentare del Piemonte.