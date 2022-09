L’Università di Torino mette al centro l’orientamento: “Aiutiamo i ragazzi a fare la scelta giusta”

Iscriversi all’Università o no? E se sì, quale corso scegliere? È per rispondere a questa domanda e a tutte quelle che riguardano il futuro degli studenti che l’Università degli Studi di Torino ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte al fine di rafforzare l’alleanza tra scuola e università e mettere così la popolazione studentesca nelle condizioni di sviluppare al meglio le proprie potenzialità.

Incontri e percorsi formativi

Ed è tramite il progetto ambasciatori, che coinvolgerà circa 120 istituti, che Unito e Usr organizzeranno incontri e percorsi formativi destinati tanto agli studenti quanto ai docenti. L’obiettivo? Dare continuità all’orientamento, perché i ragazzi siano in grado di muoversi con cognizione di causa in un mondo, quello dell’Università e del lavoro, sempre più dinamico e competitivo.

Il rettore Stefano Geuna ha spiegato: “Quando si sceglie l’università entrano in gioco tanti fattori: noi vogliamo aiutare i giovani a fare la scelta migliore per il loro futuro. Questo progetto è pensato per aiutarli scegliere”.

L'importanza dell'orientamento

Un’iniziativa accolta con entusiasmo anche da Stefano Suraniti, direttore dell’Ufficio Scolastico regionale del Piemonte: “Queste non sono iniziative spot, ma un veri e propri processi che vanno a impattare nella scelta degli studenti. Dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi credano in sé stessi e in quello che possono fare”.

Alla ratifica del protocollo d’intesa per l’orientamento ha partecipato anche l’assessore regionale all’Istruzione e al Lavoro Elena Chiorino: “Noto una grande visione da parte del Magnifico Rettore. Per fortuna si inizia a parlare seriamente di orientamento, che prima era sempre risultato la ‘cenerentola delle politiche attive del lavoro’. È un bene che se ne parli, che ci sia concretezza. Serve un orientamento continuo e strutturato”.

Iscrizioni a partire da gennaio 2023

Consapevole dell’importanza dell’orientamento anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Torino, Carlotta Salerno: “Come Città abbiamo da poco firmato un accordo quadro con l’Università: uno dei quattro pilastri è proprio l’orientamento. Stiamo facendo dei ragionamenti che partano già dalle elementari, per sviluppare al meglio le competenze, fornire un corretto inquadramento e dare ai aumentare le consapevolezze dei ragazzi”.

Le iscrizioni per partecipare alla nuova edizione del progetto ambasciatori saranno aperte nel gennaio del 2023.