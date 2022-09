Assumere un investigatore privato significa affidarti un incarico importante: quello di andare a raccogliere delle prove e di eseguire delle indagini su tutela marchi e brevetti oppure su altre tipologie di situazioni di nostro interesse.

L’interesse può essere puramente personale o economico, può riguardare la sfera intima e quella lavorativa o quella familiare insomma i casi sono talmente diversi che non è possibile andare ad elencarli tutti. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, un’indagine svolta da un investigatore privato può rientrare a far parte di tutta una serie di contromisure di tutela volte a proteggersi dalla concorrenza sleale che purtroppo all’interno dell’ambito commerciale, lavorativo, economico è sempre più diffusa.

I marchi e i brevetti sono delle forme di tutela legale molto utile quando abbiamo un valido prodotto e abbiamo investito una serie di risorse economiche della nostra attività.

Il marchio, nello specifico, è una sorta di logo, di nome, di simbolo di riconoscimento che serve a contraddistinguere un prodotto da uno molto simile. Ad esempio, se abbiamo deciso di produrre una passata di pomodoro, dovremmo farla arrivare sugli scaffali con un marchio, perché altrimenti andrà a confondersi con tutte le altre bottiglie di passata di pomodoro.

Avere un marchio comporta tantissimi vantaggi, come ad esempio avere una sorta di pubblicità data dal fatto che nel corso degli anni ha acquisito una certa popolarità e dunque è diventato una preferenza assoluta nel carrello del supermercato dei consumatori. Anche se, bisogna specificare, non è sempre detto che il marchio riguardi un prodotto specifico ma potrebbe anche riguardare un servizio o andare a tutelare una catena di negozi per fare un esempio.

L’importanza di tutelare marchio e brevetto

È molto importante andare a tutelare il nostro marchio oltre che il nostro brevetto, dal momento che sicuramente anche nell’atto di andare a fare una richiesta di registrazione canonica abbiamo dovuto investire tempo e denaro. Dopodiché, mettendoli a frutto sia nel settore di produzione che nel settore di vendita e distribuzione oltre che di marketing, abbiamo aumentato il valore del marchio o del brevetto.

Il fatto che qualcuno possa utilizzare in maniera impropria il nostro marchio oppure in qualche modo cercare di usurpare una parte della nostra clientela utilizzandolo, è un illecito in tutto e per tutto.

Un altro caso che potrebbe verificarsi e, ad esempio lo spionaggio industriale. Magari stiamo lavorando sul tipo di marchio da utilizzare e un nostro dipendente assoldato da concorrenza è complice di una fuoriuscita di informazioni chiave e importanti. In questo caso potremmo vedere il nostro marchio utilizzato da altre persone che sono riuscite a registrarlo prima, perché fa fede la presentazione della domanda quando si tratta di andare a registrare marchi e brevetti.

Sono troppe le circostanze per essere tutte elencate all’interno di un articolo e troppe le frodi che purtroppo all’interno del mondo economico possono andare a creare notevoli problemi alle aziende serie che cercano di lottare con armi giuste in un mondo dove ci sono anche troppi illeciti ma un investigatore privato può aiutarti a risolvere il problema.