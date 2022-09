Nel nome di Rodolfo Sacco, Canta-Libri inaugura domani

Al via la ventitreesima edizione di Canta-Libri, da domani al primo ottobre, con un ricco programma di presentazioni, mostre e proiezioni, e un occhio particolare alla storia e alla cultura del territorio pinerolese.

La giornata di inaugurazione, domani, sabato 17, sarà dedicata alla figura di Ettore Serafino, comandante partigiano che documentò diversi volti e aspetti della Resistenza. Alle 16,30, alla Villa Comunale di via Chiesa 73, si terrà la presentazione di due libri legati alle sue fotografie, e a seguire verrà inaugurata la mostra fotografica con le sue immagini, realizzata in collaborazione con l’associazione culturale valdese Ettore Serafino. La mostra sarà visitabile alla Villa Comunale nelle domeniche 18 e 25 settembre, con orario 10-12 e 15-18, e sabato 24 dalle 15 alle 18.

Domenica 18 si terrà la mostra mercato del libro tra la piazza del Municipio, via Chiesa e piazza della Chiesa, aperta dalle 10 alle 19, alla presenza di più di quaranta case editrici – in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al Centro polivalente Silvia Coassolo, in via Roma 18. Per tutta la giornata si svolgeranno presentazioni di opere letterarie, a cominciare dal ‘poker d’assi pinerolesi’ alle 11. Le presentazioni riprenderanno poi la sera di giovedì 22 con la cena letteraria all’albergo ristorante Tre Denti, in via Roma 25; seguiranno altre presentazioni venerdì 23 e sabato 24 settembre, venerdì 30 settembre e sabato primo ottobre. Gli incontri spazieranno tra storia, cultura, scienza e alimentazione. Sabato 24 si terrà inoltre la proiezione del film documentario ‘Sotto il cielo del Tibet’, racconto del viaggio in bicicletta di tre amici di Giaveno. A eccezione della cena letteraria, ogni evento è a ingresso libero: il programma completo è visionabile online.

La ventitreesima edizione di Canta-Libri è dedicata in ricordo del professor Rodolfo Sacco, scomparso nella primavera 2022: fu comandante partigiano, giurista di chiara fama, cittadino onorario di Cantalupa e presidente onorario del Centro culturale Cantalupa.