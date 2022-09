Nichelino celebra San Matteo: "E' la festa della ripartenza" [FOTO e VIDEO]

La differenza era visibile ad occhio. Dopo due anni condizionati dal Covid, la festa di San Matteo a Nichelino è tornata ad essere un momento di aggregazione, senza più mascherine e distanziamento. Ed anche il programma, dopo le limitazioni dell'ultimo biennio, è nuovamente ricco e variegato.

Tolardo: "Una festa per riunire la nostra comunità"

In piazza Polesani nel Mondo le note della banda Puccini e poi il taglio del nastro da parte del sindaco Giampiero Tolardo hanno ufficialmente dato il via all'edizione 2022. La fiera ha accolto subito un bel numero di visitatori, che hanno girato gli stand nella serata inaugurale, dopo che il primo cittadino aveva fatto, come di consueto, gli onori di casa, parlando dal palco che ospita gli eventi musicali: "Basta guardarsi intorno per vedere che è cambiato qualcosa, anzi molto, rispetto agli ultimi anni. Vogliamo che questa sia la festa della ripartenza".

"Momenti di spensieratezza in un periodo difficile"

Tolardo, però, è anche consapevole che dopo il coronavirus oggi sono l'emergenza bollette, il caro energia e lo spettro della recessione a preoccupare i nichelinesi (e non solo): "Vogliamo regalare momenti di leggerezza in un periodo difficile, per questo questi dieci giorni saranno importanti per la nostra comunità".

Poi, dopo i ringraziamenti di rito, ha parlato l'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero, che ha ricordato alcuni dei gli appuntamenti clou dell'edizione 2022 di San Matteo. Da ieri sera, fino a domenica 25, per dieci giorni ci sono appuntamenti per accontentare tutti: dall'enogastronomia allo sport, dallo spettacolo alla musica, dalle rievocazioni storiche ai momenti religiosi.

Da Nichelino's Got Talent a Jerry Calà

Due, in un programma ricchissimo, i momenti da segnare con il circoletto rosso sull'agenda: mercoledì 21 settembre, dalle ore 18 alle 24, torna NICHELINO’S GOT TALENT. Una giuria composta da Emanuel Victor, Marco Carena, Neja, Wlady, prenderà in esame le esibizioni di coloro che sanno cantare, ballare e recitare, proprio come succede nel famoso programma di Sky.

Il giorno seguente, giovedì 22, dalle ore 21.30 si potrà fare un tuffo nel passato e rivivere le fantastiche atmosfere (per chi le ha conosciute) degli anni Ottanta con Jerry Calà. Il comico, protagonista di film e programmi tv che lo hanno reso celebre al grande pubblico, festeggia il mezzo secolo di carriera con “Jerry Calà – 50 anni di libidine”, uno show tra irresistibili racconti, gag e brani musicali.

Per sapere tutto sulle iniziative di San Matteo 2022 cliccare su https://comune.nichelino.to.it/2022/08/05/san-matteo-2022-il-programma/