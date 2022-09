Paura a Moncalieri, piove candeggina da un balcone: vigilessa finisce in ospedale

Brutta avventura per una vigilessa di Moncalieri, finita all'ospedale Santa Croce e poi all'Oftalmico di Torino dopo essere stata colpita in un occhio da della candeggina piovuta da un balcone.

L'episodio è avvenuto in via Montebello, altri due agenti che erano con lei sono stati sfiorati ma non hanno avuto conseguenze. Dopo la grande paura iniziale, la prognosi è stata di sette giorni per una lesione alla cornea. Ora la Polizia locale sta indagando sull'accaduto e non è escluso che non si sia trattato di un fatto accidentale: la pattuglia si era recata in via Montebello per risolvere la questione nata tra due persone a seguito di un incidente stradale.

Si cerca di capire se qualcuno, vedendo arrivare gli agenti, abbia voluto fare loro un dispetto magari per qualche pregresso, una multa o contestazioni del passato. Le immagini delle telecamere di zona e quelle di alcuni privati dovrebbero aiutare a fare chiarezza.