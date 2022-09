Intelligenza artificiale, mobilità e tecnologie alternative protagoniste a Torino con Italian Tech Week

Torna Italian Tech Week, evento annuale di Italian Tech, il canale tematico di Gedi dedicato all’innovazione e alla tecnologia: giovedì 29 e venerdì 30 settembre l'appuntamento è alle OGR di Torino.

In programma incontri, workshop e tavole rotonde

Anche per questa edizione, Italian Tech Week – con il patrocinio della Città di Torino e grazie al sostegno di Fondazione CRT e OGR Torino – si propone come momento d’incontro per le realtà tech italiane e internazionali. Il programma del 2022 è ricco di personaggi di spicco che verranno a raccontare le loro ricerche e la loro esperienza. Il folto calendario dell’agenda prevede talk, dialoghi e una serie di workshop, le masterclass, ad accesso gratuito su prenotazione.

Intelligenza artificiale, mobilità e tecnologie alternative

Molti i temi che verranno toccati nei due giorni di rassegna: innovazione, intelligenza artificiale, mobilità, cybersecurity, crypto, NFT, cultura, tecnologie per contrastare il cambiamento climatico, metaverso.

Guest star dell'edizione 2022 sarà Patrick Collison, CEO e co-fondatore di Stripe, che dialogherà con John Elkann. Tra i molti ospiti di spicco che verranno a parlare di questioni cruciali per l'attualità: Christian Cantamessa (regista e creatore di videogame), Giuseppe Cataldo (NASA), Loris Degioanni (Sysdig), Eric Demuth (Bitpanda), Michele Grazioli (VedrAI), Simone Mancini (Scalapay), Eldad Maniv (Taboola), Sami Marttinen (Swappie), Massimo Moretti (Wasp), Diego Piacentini (Exor Seeds), Simone Severini (Amazon Web Services), Marco Simonetti (Aquaseek), Serena Tabacchi (MoCDA), Yoram Wijngaarde (Dealroom), Felix Ohswald (GoStudent), Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia), Anna Petrova (Startup Ukraine), Peter Ternström (Jetson Aero).

Premio GammaDonna 2022

Oltre agli eventi in agenda, Italian Tech Week proporrà una serie di masterclass, curate da esperti in materia, quali il fisico Federico Faggin, premiato da Obama e inventore del microchip, Alec Ross, professore alla Bologna Business School, e Laura Cancedda e Marco De Vivo, ricercatori all'Italian Institute for Technology.

Venerdì 30 settembre, inoltre, verranno celebrati i vincitori di due premi: il Premio GammaDonna, nato con l’obiettivo di contribuire a ridurre il gender gap, e il Premio IMSA by PNICube, in collaborazione con I3P del Politecnico di Torino.

Lo Russo: "Tecnologia e innovazione futuro di Torino"

"La tecnologia e l'innovazione sono il futuro di Torino. In particolare per l'Intelligenza Artificiale i lavori sono in corso, stiamo lavorando allo Statuto della Fondazione", sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo. "Vogliamo indagare le traiettorie del futuro, dare spazio al gusto di sperimentare", aggiunge il segretario generale della Fondazione Crt, Massimo Lapucci.

"La ricerca come sempre creerà innovazione, aprirà strade oggi imprevedibili, per esempio per il contrasto al cambiamento climatico o nella cura di malattie oggi incurabili; nasceranno nuove aziende, che creeranno posti di lavoro per mestieri che ancora non esistono. Il progresso e il benessere abitano da quelle parti", ha spiegato Riccardo Luna, direttore dell'Italian Tech.