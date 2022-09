Dal 23 al 25 settembre torna la fiera agricola di Bosconero

E' iniziato il conto alla rovescia che porterà al via della quinta edizione della Fiera Agricola di Bosconero. Da venerdì 23 a domenica 25 settembre l’Associazione Coltivatrici e Coltivatori bosconeresi in collaborazione con il Comune e Coldiretti Torino presenta per la quinta volta “LA FIERA AGRICOLA”: una grande kermesse popolare, che attrae e fa giungere visitatori anche fuori dai confini canavesani.

Ai visitatori viene proposto un vario percorso adatto a poter vedere e apprezzare sia i vari prodotti veramente a chilometro zero e tutto ciò che gravita in questo mondo rurale. Il fine della manifestazione è tutelare la biodiversità, far conoscere e salvaguardare le produzioni del territorio, incentivando il turismo consapevole. Valorizzando un patrimonio unico sia dal punto di vista culturale che produttivo.

Il 23 settembre, in collaborazione con L’Officina dell’Arte, il teatro di Bosconero ospita “2022, TROPPO CALDO, TROPPO SECCO: PROVE DI CLIMA FUTURO”. Interviene Daniele Cat Berro, della Società Metereologica Italiana, operatore glaciologico, esperto di clima/ambiente. Si comincia alle ore 21, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Sabato 24 è in programma “ASPETTANDO LA FIERA”. Alle ore 18 inizia la sfilata dei trattori e altri mezzi agricoli. Mentre dalle 19 si inaugura la terza edizione di AGRIFOOD, lo street food in versione rigorosamente canavesana, segue musica di intrattenimento. Naturalmente tutto ad ingresso gratuito.

Infine, domenica 25, ecco “LA FIERA, UN GIORNO DI FESTA”. Si comincia nelle vie e nelle piazze del centro, intorno alle 9. Si potranno ammirare i mezzi agricoli, il bestiame. Gustare prodotti del territorio. Alle 12.30 la PRO LOCO proporrà “Il pranzo del contadino”, piatti locali cucinati dalle varie Associazioni bosconeresi. Prenotazioni al numero 3313631197. Verso le 15 si potrà assistere la trebbiatura del mais “a la moda veja”.

La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti, per avere maggiori informazioni 3495240991. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.