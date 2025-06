Almese protagonista delle Giornate Europee dell’Archeologia

Venerdì 13 giugno presso la Sala Consiliare del Comune di Almese (Via Roma 4), alle ore 21, si terrà la conferenza: "Almese e Caselette: nuovi dati e nuove progettualità per le ville romane". Le dottoresse Stefania Ratto e Deborah Rocchietti, della SABAP-TO, ci illustreranno i nuovi dati dagli scavi ed i progetti in corso sulle ville romane di Almese e Caselette. Successivamente alla conferenza, il Comune di Almese offrirà un piccolo rinfresco.

Domenica 15 giugno ORE 10: Il C.A.I. di Almese organizza una passeggiata archeologica: una visita ad alcuni siti archeologici nei dintorni, a cominciare dalle “coppelle neolitiche”, per continuare con il Castello di Camerletto e altri luoghi particolari.

RITROVO: Villa Romana di Almese - Borgata Grange (Parcheggio su Via Milanere) ore 9.45 INFO E PRENOTAZIONI: L’uscita è aperta a tutti i soci CAI in regola con il tesseramento dell’anno in corso e ai NON SOCI tramite pagamento della polizza di Assicurazione Giornaliera al costo di 12,95 €. La prenotazione è obbligatoria.

ORE 16.00-17.30: Visite guidate gratuite alla vila romana di Almese La Villa Romana di Almese, situata in località Grange di Rivera, sarà aperta al pubblico dalle 16.00 alle 19,00 con la prima visita in partenza alle 16.00 mentre la seconda è prevista alle 17.30.

ORE 17.00: Presentazione dei lavori di restauro. I funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, presentano i lavori di restauro effettuati alla villa romana di Almese, durante il periodo di chiusura invernale del sito archeologico.

Per informazioni arca.almese@gmail.com – tel. +39 342 060 13 65 – www.arcalmese.it