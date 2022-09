Contro il tumore un sì speciale al Ranch delle Donne di Nichelino

Quando l'amore è più forte della malattia si riescono a realizzare cose impensabili, anche sposarsi pur sapendo di dover lottare contro il cancro. Dario ha proposto a Cristina di sposarsi mentre lei stava ancora combattendo la battaglia per la vita.

Una festa di matrimonio 'speciale'

Oggi i due giovani convoleranno a nozze, ma la festa con gli invitati, le famiglie e gli amici sarà al Ranch delle Donne di Nichelino, in una vecchia casina di inizio '900 in ristrutturazione, sita via Torricelli, gestita da Acto Piemonte Onlus e dall'associazione RiDo, dove le donne e le loro famiglie possono affrontare la malattia a stretto contatto con la natura.

Giornata Mondiale dei tumori oncologici

La data scelta non è casuale, perché il 20 settembre è la giornata mondiale del tumori ginecologici, per questo le Onlus Acto Piemonte, Rido - Ricerca Per la Donna, Italian Wedding Company, Ti Amo Ti Sposo Weddings hanno deciso di donare interamente un matrimonio a una paziente oncologica.