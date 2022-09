In Regione il meeting anti-aborto con la dottoressa contro i gay: è polemica

Indignato dalla presenza di Marrone e dalla decisione di ospitare il convegno nel palazzo della Regione l'assessore comunali alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli. "I nemici dei diritti e delle libertà sappiano - commenta l'esponente della giunta Lo Russo - che la Città di Torino ostacolerà i loro piani con la forza del diritto e della ragione, a tutela dell'autodeterminazione e della dignità di tutte le donne".

Grimaldi: "Cirio impedisca il convegno e revochi le deleghe a Marrone"

A rincarare la dose Marco Grimaldi, che chiede a Cirio di "revocare le deleghe sulle politiche socio-sanitarie all'Assessore Marrone: si domandi se una donna potrebbe mai credere che la sua salute sia tutelata da costui". "Cirio non può permettere che gli spazi della Regione ospitino personaggi eversivi come Silvana De Mari, autorizzandoli a diffondere messaggi sessisti, omofobi, violenti e contrari a ogni dato scientifico dalle sedi istituzionali. Siamo oltre i limiti della vergogna e dell'accettabile", conclude.

Furia (Pd): "Si vuole attaccare la legge 194"

Duro anche il commento da parte di Paolo Furia, segretario regionale del Pd: "E' del tutto evidente che la destra intenda mettere sotto attacco la 194. E lo fa nel modo più subdolo: criminalizzando la donna che abortisce. Lo fa invitando a intervenire in un convegno a Torino una dottoressa radiata dall’Ordine dei Medici per aver sostenuto conclamate posizioni no vax. Questa è la Destra in Italia e Piemonte: irresponsabile sul fronte della salute pubblica in materia di vaccini, e pericolosa per quanto riguarda i diritti e la dignità delle donne. La “modernità” di questa destra ci farebbe tornare all’Ottocento: superstizioni antiscientifiche in materia di vaccinazioni, da una parte, e concezione retrograda delle donne dall’altra. Bisogna fermarli".

Aggiornamento dalla Regione

La Regione Piemonte comunica che l’Associazione ProVita&Famiglia ha rinunciato all’uso della Sala della Trasparenza come sede del proprio evento in programma il 26 settembre.