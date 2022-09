Via Sesia diventa una discarica a cielo aperto. Foglietta: "A fine settembre al via eco-isole in Barriera di Milano" [FOTO]

Frigoriferi, materassi, pensili di vario genere e un divano. Sono questi alcuni dei rifiuti ingombranti abbandonati illegalmente vicino ai cassonetti nelle traverse di corso Vercelli, tra piazza Crispi e via Elvo. Spazzatura lasciata in prevalenza in via Sesia, soprattutto nelle ore notturne. A denunciare lo stato di degrado di questo angolo di Barriera di Milano il consigliere della Lega Giuseppe Catizone, che chiede maggiori controlli per "colpire chi abbandona indiscriminatamente i rifiuti" e di "potenziare la campagna comunicativa per fare conoscere il servizio gratuito di raccolta ingombranti".

Da spazzamento strade a Barriera

L'assessore Chiara Foglietta ha replicato spiegando come il ritiro di frigoriferi e mobili abbandonati impropriamente "avviene in 24/48 ore dall'abbandono". "Da giugno 2022 - ha poi aggiunto - è stato attivato un servizio di potenziamento dello spazzamento manuale pomeridiano nelle aree di Barriera di Milano particolarmente critiche".

Al via differenziata con ecoisole

Foglietta ha poi ricordato come a fine settembre verrà attivato il nuovo "sistema di raccolta differenziata ad accesso controllato tramite "Ecoisole Smart" nel quartiere della Circoscrizione 6, in particolare "interesserà i torinesi residenti nell'area compresa tra via Sempione, via Cruto, via Cimarosa, Corso Regio Parco, corso Novara, corso Vigevano, via Cigna e via Fossata".

200 nuovi cassonetti