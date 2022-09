Il Teatro Astra mostra il dietro le quinte: il pubblico invitato a "sbirciare" le prove di 'Processo Galileo'

Il Teatro Astra apre le sue porte e svela i suoi segreti. Ma non è la "solita" iniziativa che permette al pubblico di entrare in un teatro vuoto per visitarlo: l'accesso sarà infatti libero proprio mentre gli attori, i registi o i tecnici saranno impegnati nelle prove di "Processo Galileo", spettacolo che aprirà la stagione del TPE Teatro Piemonte Europa.

L'idea è nata da una riflessione del direttore Andrea De Rosa sul nostro tempo che ci porta verso l'isolamento e la ritrovata centralità della cultura per la vita di una comunità e del teatro per la vita di una città. La cultura è - secondo De Rosa - un piacere al quale non bisogna rinunciare, perché a teatro ci si incontra, ci si confronta con se stessi, con altre persone, con uno e più pensieri che vogliono suggerire tante possibili domande e altrettante possibili risposte.

L'appuntamento con Teatro Aperto va da oggi pomeriggio, martedì 20 settembre, fino a giovedì 22 settembre, dalle 16 alle 19. Al pubblico sarà consentito di assistere alla creazione artistica e culturale nel suo divenire; durante questi tre giorni, coloro che visiteranno il teatro per un saluto, un'informazione o per acquistare biglietti e abbonamenti, potranno sbirciare in sala e dare un'occhiata alle prove in corso, accompagnati e guidati dal personale addetto.

Già da inizio settembre, infatti, in via Rosolino Pilo, i due registi Andrea De Rosa e Carmelo Rifici con la squadra di collaboratori, i drammaturghi, i tecnici e gli attori, sono impegnati nella costruzione di Processo Galileo, lo spettacolo di debutto della Stagione TPE 2022/23 che da 12 al 20 novembre andrà in scena al Teatro Astra. La sala del teatro, anche se chiusa al pubblico, verrà temporaneamente aperta alla comunità che potrà vivere il momento della prova in corso, qualunque esso sia (una prova luci, gli attori in scena, il regista al lavoro con il suo staff).

Sempre oggi inizia l'apertura della vendita dei singoli biglietti. Dopo una fortunata campagna abbonamenti, sarà infatti possibile scegliere tra gli spettacoli in cartellone della Stagione TPE 2022/23: Buchi Neri, approfittando delle tante convenzioni e formule di riduzione presenti. Info e prezzi su fondazionetpe.it

Mercoledì 21 settembre anche la scuola entra al Teatro Astra: nel pomeriggio, in caffetteria, il direttore del TPE Andrea De Rosa e Sergio Ariotti, direttore del Festival delle Colline Torinesi, incontreranno infatti i docenti per una presentazione e un approfondimento della stagione “Buchi Neri”, che ha come filo conduttore la riflessione sul rapporto con la verità scientifica. Alle sei produzioni tematiche si aggiungono molti altri appuntamenti, per un totale di ventinove spettacoli, oltre alla programmazione del festival, che gli insegnanti avranno la fortuna di conoscere di prima mano per poter scegliere quali recite dedicare ai loro studenti e su quali argomenti realizzare incontri di riflessione e condivisione anche didattica.