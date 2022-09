Noleggio a lungo termine: come trovare il servizio migliore

Il noleggio auto a lungo termine è un servizio sempre più gettonato al giorno d’oggi, offerto da moltissime concessionarie proprio perché la domanda è in costante crescita. Si tratta di un’alternativa effettivamente più che valida all’acquisto di una vettura, che vale la pena prendere in considerazione. Per approfittare di tutti i vantaggi del noleggio auto a lungo termine però è importante scegliere quello migliore. Vediamo allora insieme come riconoscerlo: quali sono le caratteristiche che dovrebbe questo servizio per rivelarsi effettivamente vantaggioso e conveniente.

# Offerte e prezzi vantaggiosi

Naturalmente, un aspetto che non ci si può permettere di sottovalutare è la convenienza dei prezzi ma bisogna prestare una certa attenzione da questo punto di vista perché si rischiano brutte sorprese. Scegliere il noleggio a lungo termine al miglior prezzo è senza dubbio un’ottima idea, ma non conviene limitarsi a valutare questo fattore. Ci sono infatti concessionarie che propongono tariffe vantaggiose e che sono anche molto serie, ma ce ne sono altre che invece a fronte di prezzi economici offrono un servizio scadente e deludente. Meglio dunque considerare anche gli altri aspetti, che vedremo nei prossimi paragrafi.

# Servizi inclusi nel canone mensile fisso

Tra i principali vantaggi della formula del noleggio auto a lungo termine troviamo il fatto di dover pagare solamente un canone mensile fisso, che include una serie di costi che altrimenti si dovrebbero sostenere extra. Bisogna prestare molta attenzione a questo dettaglio, in quanto solo me migliori concessionarie includono un pacchetto di servizi completo. Generalmente, nel canone mensile dovrebbero convergere l’assicurazione RCA, il soccorso stradale h24 e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

# Offerte di noleggio auto a lungo termine senza anticipo

I migliori servizi di noleggio auto a lungo termine includono nel proprio catalogo anche delle offerte che non prevedono maxi rate iniziali, perfette per coloro che non hanno una grande liquidità e non vogliono dare fondo ai propri risparmi. Tali promozioni prevedono il pagamento esclusivo del canone mensile, senza alcuna rata da versare inizialmente e vengono solitamente offerte solo dalle migliori concessionarie.

# Possibilità di noleggiare auto elettriche / ibride

I migliori servizi di noleggio a lungo termine offrono anche la possibilità di affittare auto elettriche o ibride e dunque si sperimentare la mobilità di ultima generazione. Si tratta di un vantaggio non da poco, in quanto questi veicoli rappresentano il futuro ma in molti non se la sentono di investire per il loro acquisto anche perché i prezzi sono ancora molto alti. Avere la possibilità di noleggiare un’auto elettrica a lungo termine è un grande vantaggio.

# Possibilità di noleggiare a lungo termine auto usate

I migliori servizi di noleggio a lungo termine offrono anche la possibilità di noleggiare a lungo termine auto di seconda mano anziché nuove. Sono ancora poche le concessionarie che prevedono tale opzione ma si tratta di un dettaglio che per alcuni potrebbe fare una grande differenza. Scegliendo infatti un veicolo usato si può risparmiare parecchio.

# Libertà di scelta al termine del contratto

Un ultimo dettaglio che vale sempre la pena controllare riguarda le possibilità che vengono offerte dalla concessionaria alla scadenza del contratto di noleggio a lungo termine. Le migliori consentono ai clienti di scegliere in tutta libertà e senza vincoli se restituire semplicemente il veicolo senza costi aggiuntivi, se continuare a guidarlo pagando un canone più vantaggioso oppure se riscattarlo. Questo è un dettaglio che non conviene sottovalutare, anche perché se non si controlla si rischiano brutte sorprese. Alcune concessionarie potrebbero infatti prevede l’obbligo di riscatto al termine del contratto, come avviene nel classico leasing e questo significa che si dovrebbero sostenere dei costi importanti.