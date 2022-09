Borgo Filadelfia, da via Giordano Bruno una scintilla di ripresa tra le serrande abbassate

Le nuove vetrine del locale che si prepara ad aprire i battenti in via Giordano Bruno

Una scintilla di rinascita per il commercio di vicinato in Borgo Filadelfia. Tutto merito di "mamma Ester": questo il nome dato alla locanda che si prepara ad aprire i battenti in via Giordano Bruno, dopo un lungo periodo di chiusura e inutilizzo di quegli spazi.

Un tempo c'erano i Blues Brothers

Un tempo, fuori da quelle vetrine, stazionavano sul marciapiede due (inconfondibili) statue dei Blues Brothers: John Belushi e Dan Aykroyd che, seppure immobili, osservavano il viavai di clienti che entravano e uscivano dal pub di via Giordano Bruno fino a tarda ora.

Poi vennero i giorni della difficoltà, degli affari che non andavano più bene come in passato, fino alla chiusura dell'attività con tanto di grido di dolore da parte dei gestori che lamentarono condizioni troppo complicate per andare avanti. Non solo economiche, ma anche di degrado della zona (a pochi isolati fino a qualche tempo fa c'era la presenza ingombrane dell'ex Moi).

Nuovi segnali di vitalità

E' stato (anche) quello il termometro di una zona, all'interno di Borgo Filadelfia, che per molto tempo - già prima del Covid - ha visto più serrande abbassarsi per sempre che nuove sollevarsi. Ma da qualche settimana a questa parte fervono i lavori all'angolo tra via Giordano Bruno e via Madonna delle Rose, con tanto di cartello affisso sulle vetrine che promette un'apertura imminente. Un segnale in controtendenza - con questo ristorante - per una zona in cui, in tempi recenti, si sono consumati tanti addii e pochi nuovi arrivi. Al massimo, qualche spostamento (come capitato al bazar che si è trasferito in piazza Galimberti).

Nuovi presidi sociali

Che si tratti di un'inversione di tendenza o meno, questo è presto per dirlo. Ma senza dubbio porta una ventata di positività l'avvio di un nuovo esercizio dopo che in quelle zone sono scomparse filiali di banca (almeno due), ristoranti giapponesi e ancora altre attività. Serrande che si rialzano, luci che si riaccendono: locali, ma anche presidi sociali che si riattivano, come ricordano spesso sia Ascom Torino che Confesercenti. E il quartiere spera sia solo l'inizio.