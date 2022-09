Gli incendi non danno tregua alle stalle della provincia di Torino: ancora roghi, stavolta ad Almese e Savonera

Due nuovi roghi si sono verificati nella notte a danno di aziende agricole del Torinese. La notte scorsa in due allevamenti, ad Almese e Savonera, sono andate distrutte strutture di servizio alle stalle con pagliai e fienili ridotti in cenere. A renderlo noto è Coldiretti Torino, che spiega come "per fortuna nessun danno a persone e animali. I proprietari hanno messo in salvo le mucche con buona parte dei macchinari e delle attrezzature. Ma sono andate perse le scorte di cibo per l’alimentazione degli animali e di paglia per le lettiere". Un evento che arriva proprio a pochi giorni da quando molti agricoltori avevano risposto all’appello della sigla di categoria donando rotoballe di fieno e paglia all’azienda agricola di Argentera, frazione di Rivarolo Canavese, colpita da un grave incendio lo scorso 30 agosto.

"Esprimiamo vicinanza per questi colleghi agricoltori e per le loro famiglie – dichiara il presidente di Coldiretti Torino, e allevatore, Bruno Mecca Cici –. Sappiamo bene cosa vuol dire affrontare momenti così difficili soprattutto di fronte ai rincari di energia elettrica e carburanti e di fronte all’attuale scarsità sul mercato di alimenti animali che si trovano solo a prezzi impazziti. In una situazione come questa eventi tragici come questi possono fare chiudere definitivamente le aziende. Anche in questo caso, il nostro pensiero va alle elezioni di domenica: ai candidati chiediamo di impegnarsi in favore di misure urgenti per aiutare l’agricoltura ad affrontare la crisi climatica, la crisi energetica, i danni da selvatici. Per quanto riguarda le aziende colpite, i nostri uffici sono a disposizione per offrire tutta l’assistenza necessaria a superare questa emergenza".