Sicurezza in rete, quasi 300 siti web illegali bloccati. Il modello virtuoso del gioco online

In un presente in cui attacchi hacker e violazioni online sono all’ordine del giorno, la sicurezza in rete è diventata una necessità di primaria importanza. Al pari delle inferriate alle nostre finestre o di un sistema di allarme all’avanguardia nascosto dentro la nostra automobile, essere prudenti quando si naviga in internet è imprescindibile. Soprattutto da quando, con l’avvento dei social, dell’home banking, della posta elettronica, abbiamo riversato tutta la nostra vita nei server, negli archivi, nelle chat.

Eppure proteggersi non è facile: i furti di dati e la violazione della privacy avvengono sia a livello dei singoli utenti che a quello delle istituzioni. Servono quindi modelli di riferimento, esempi virtuosi. In Italia, tra questi, possiamo citare senza dubbio il settore del gioco legale che nel 2021 è risultato tra le attività più controllate in assoluto. Merito del lavoro svolto dall’ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, che ha visto aumentare il suo indicatore “Tasso di positività dei controlli nel settore giochi relativamente alle scommesse e apparecchi da intrattenimento” dal 10% previsto al 28%. Oltre 15 mila controlli effettuati, con 4.309 riscontri positivi, quasi 300 siti web illegali bloccati.

Un impegno capillare che vede in prima linea anche le aziende del gambling. Tra le più importanti in Italia c’è Starvegas Casino, che ha implementato i suoi protocolli di sicurezza grazie alla collaborazione con eCogra. La sigla indica e-Commerce Online Gaming Regulation and Assurance e si tratta di una società nata nel 2003, con sede a Londra, che si occupa di creazione, ma anche mantenimento e monitoraggio della sicurezza online e della protezione dei giocatori. Il suo motto, infatti, è “Safe and fair”, ovvero “Sicuro e corretto”.

Un modello in cui si rispecchia alla perfezione l’ADM, impegnata da sempre a creare piattaforme e ambienti di gioco responsabili. Le ultime verifiche, poi, guardano in particolar modo al gioco minorile: nel 2021 sono stati fatti oltre 12 mila controlli, in deciso rialzo rispetto al 2020 quando erano stati intorno ai 9 mila. Per fortuna gli illeciti riscontrati, in questo caso, erano bassissimi e pari allo 0,04% del totale. Controlli che non si esauriscono nella rete online ma che coinvolgono anche quella fisica con 13 mila punti controllati sui 65 mila esistenti.

Un impegno capillare, che aumenta giorno dopo giorno e che grazie alla tecnologia e al digitale può arrivare veramente ovunque. Perché la sicurezza online non è mai abbastanza.