Nuovi scarichi, wc e pavimentazione: restyling per il mercato di Santa Rita

: via Pavese, via Nitti, via Don Grioli e via Baltimora e corso Sebastopoli appunto, per un totale di 775 posteggi disponibili.

Nel dettaglio verranno fatti interventi sull’impiantistica, per il ripristino della pavimentazione e per la realizzazione di un secondo servizio igienico ad uso dei clienti. L’assessore al Commercio Paolo Chiavarino ha comunicato anche le cifre dei fondi del PNRR che verranno messe a disposizione per opere di adeguamento degli altri quattro mercati: 630mila euro per via Pavese, 350mila per via Nitti, 360mila Don Grioli e 370mila via Baltimora. Per Nitti e Don Grioli, in affanno causa la carenza cronica di presenze fra i banchi, previste anche operazioni per il compattamento del mercato.