"Io ci sono", un'asta di beneficenza allo scalo Vallino di Torino: destinazione San Pietro, a Roma

I partecipanti, circa 200, hanno potuto assistere a spettacoli e performance acrobatiche dal vivo che si sono alternati ai racconti diretti di coraggio, emozioni, intraprendenza e volontà di quattro testimoni che hanno fatto della loro disabilità una bandiera per tutelare i diritti della categoria e sensibilizzare la società a donare per la ricerca: Fabio Guglierminotti, ex atleta di Thai Boxe e Pugilato, oggi instancabile cicloviaggiatore, presidente e fondatore dell’Associazione 160CM nata nel 2020 per proporre approcci nuovi volti a migliorare la qualità della vita e fornire sostegno alle persone con Sclerosi Multipla o più in generale con patologie neurologiche del sistema nervoso centrale; Luigi Cucco, classe 1973, atleta ciclistico pluripremiato, vincitore del 12° World Deaf Cycling Championship ed ex capitano della nazionale ciclistica italiana non udenti; Marco Bellucci, ex atleta di rugby in forza nelle Fiamme Oro, atleta grintoso con un braccio reimpiantato in seguito a un incidente e attuale direttore sportivo delle categorie ciclistiche giovanili; Marco Tropini, Ceo e titolare di Chiesa Group, corre per il Team Dotta Bike.