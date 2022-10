Il cinema erotico di Fish&Chips e il gala di danza "Oltre le barriere": ecco gli eventi weekend

OPEN DAY DEL LOMBROSO16

Sabato 24 settembre ore 15.30

Un'occasione preziosa per conoscere tutte le attività e i corsi promossi dal Polo e trascorrere una giornata in compagnia, tra spettacoli teatrali, concerti e dimostrazioni sportive.

Info: Via Cesare Lombroso 16



GALA “DANZA OLTRE LE BARRIERE”

Sabato 24 settembre ore 21

Si presentano gli attori coinvolti ne progetto: Compagnia EgriBiancoDanza - Officina della Scrittura - Progetto Slip - Guitarre Actuelle, condividendo il palcoscenico e presentandosi al pubblico, ognuno con un proprio atto performativo. Al via in serata IL SUONO DEL SEGNO, progetto di Officina della Scrittura con Guitare Actuelle. A seguire la performance NON PERDERTI DI VISTA. Chiude la serata la Compagnia EgriBiancoDanza con lo spettacolo AMOR DI MUNDO.

Info: Teatro Monterosa, via Brandizzo 65



IO ODIO - APOLOGIA DI UN BULLOSKIN

Sabato 24 settembre ore 21

Il nuovo progetto di Santibriganti Teatro è nato da alcune riflessioni sulle devianze protocriminali e i loro sviluppi. L'intento è indagare la nascita e lo sviluppo del male, ma anche offrire una riflessione, particolarmente forte, che si incentra sulle categorie e le loro derive tristemente protagoniste della nostra contemporaneità. Con Luca Serra. Drammaturgia di Valentina Diana.

Info: Teatro Dravelli, via Praciosa 11, Moncalieri



CONCERTO LA QUINTA CORDA ENSAMBLE

Domenica 25 settembre ore 18

Al via la vasta e articolata stagione di Sala Scicluna, che prevede musica, teatro, danza, fotografie e molto altro del mondo artistico. L'apertura è con il concerto "Emozioni d’autunno”, per pianoforte e quintetto d’archi, con musiche di Ludovico Einaudi. Alberto Occelli alla Viola, Olivia Falvo al Violoncello, Roberta Landini al Violino, Alessia Cargnino al Violino, Giulia Emma Tortorici al Violino, Roberto Di Natale al Pianoforte.

Info: Sala Scicluna, via Martorelli 78



FISH&CHIPS INTERNATIONAL EROTIC FILM FESTIVAL

Fino a domenica 25 settembre

Primo festival in Italia dedicato al cinema erotico e del sessuale, inaugurato sotto la Mole nel 2016. Due concorsi di cortometraggi, uno soft e uno XXX, che vedranno premiate le migliori opere che sapranno affrontare il tema delle sessualità in maniera innovativa, intelligente e creativa. A ciascuna verrà assegnato dalla giuria ufficiale un premio in denaro di euro 500,00, di cui uno offerto dallo sponsor Sexjujube. Oltre al concorso, laboratori, incontri, performance, dibattiti e proiezioni fuori concorso renderanno Torino per 4 giorni la capitale del piacere: libero, consensuale e sicuro.

Info: Cinema Massimo - ingresso vietato ai minori di 18 anni - www.fishandchipsfilmfestival.it



Terra Madre e Salone del Gusto

Fino a lunedì 26 settembre

Appuntamento con il cibo, il vino, le degustazioni e i sapori dall'Italia e dal mondo. Per questa edizione la location sono le arcate del Parco Dora, dove si trovano stand e bancarelle. Il tema è la Food Regener-action.

Info: Parco Dora, via Borgaro/via Verolengo



ECLETTICA!

Fino al 18 dicembre

Una mostra collettiva sui generis, che coinvolge le diverse collezioni conservate nei depositi del Mef: il lascito Luigi Serralunga, il fondo di opere di Ettore e Ines Fico, la Donazione Renato Alpegiani, le collezioni dei Premi del MEF - destinati ai giovani artisti - e, infine, a una parte della collezione del Museo costruita negli anni della sua esistenza.

Info: Mef Museo Ettore Fico, via Cigna 114