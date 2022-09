Lo fanno scendere dall'auto con una scusa e gli rubano il borsello: due arresti

Lo hanno fatto scendere e allontanare dall'auto con una scusa. Il tempo necessario perché il complice, appostato a poca distanza, potesse afferrare il borsello lasciato incustodito, farlo passare dal finestrino e darsi alla fuga.

I fatti si sono verificati in via San Francesco d'Assisi. L'uomo ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia: è così scattata la caccia ai responsabili, sorpresi poco dopo in via Priocca, a bordo di un'auto. Uno di loro ha destato più di un sospetto cercando di nascondere qualcosa in una mascherina per poi passarla al vicino di posto.



Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione, ritrovando alcuni anelli, monete di valore e 1600 euro in contanti. Incrociando alcune immagini delle telecamere di sicurezza nella zona, infine, sono stati arrestati un cubano di 30 anni e un venezuelano di 36. Soltanto una denuncia per il terzo uomo, trovato al volante.