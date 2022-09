Ricercato di 47 anni braccato dalla polizia: lo trovano (e lo arrestano) al parco della Pellerina

Lo cercavano da tempo e lo hanno trovato dopo aver intensificato i controlli nella zona del Parco della Pellerina. Gli agenti del commissariato San Donato sono così riusciti ad arrestare un cittadino liberiano di 47 anni sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione che era stato revocato e poi ripristinato.

Le manette sono scattate mercoledì mattina, quando i poliziotti hanno notato un individuo sospetto col volto coperto da occhiali da sole e il cappuccio della felpa ben calato in testa: stava uscendo dal Parco e hanno deciso di fermarlo per un controllo. L'analisi delle impronte digitali ha confermato la sua identità: per lui si aprono le porte del carcere dove deve scontare una pena di oltre un anno e 8 mesi.