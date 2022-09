350mila visitatori a Terra Madre, Lo Russo: "Parco Dora spazio per eventi. Faremo interventi"

Terra Madre Salone del Gusto chiude con il botto: in cinque giorni, dal 22 settembre ad oggi, sono 350 mila le persone che hanno visitato la fiera del cibo "buono e giusto" allestita sotto le arcate del Parco Dora. Numeri che segnano il successo dell'evento gastronomico negli spazi ex industriali, come ha voluto sottolineare il sindaco Stefano Lo Russo: "abbiamo rischiato ed è andata bene".

Petrini: "Non è periferia, ma centro del mondo"

Felice per il successo anche il fondatore di Slow Food Carlin Petrini. "È sotto gli occhi di tutti - ha commentato - neppure noi aspettavamo una cosa così forte. Nello stesso tempo la cosa impressionante sono i molti giovani, che sono il nostro futuro". E sul Parco Dora il giudizio di Petrini è un "promosso". "Sono contento - ha aggiunto - anche per gli abitanti di questi quartieri, che hanno avuto il piacere di vedere come il loro territorio non è periferia abbandonata ma riesce addirittura a diventare il centro del mondo".

"Terra Madre fruibile a tutti"

E la scelta di organizzare la kermesse negli ex spazi industriali, per il primo cittadino, si inserisce in una strategia più ampia della Città, che passa dall'Eurovillage al Valentino e dal villaggio delle Atp Finals in piazza d'Armi. Altro tema di centrale importanza è quella della gratuità di Terra Madre, che "lo rende fruibile a tutti i cittadini" e dà l'idea dello "spirito che vogliamo dare noi a Parco Dora".

Interventi a Parco Dora