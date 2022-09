“Servizi più veloci... con il cellulare puoi!”: Moncalieri spiega le nuove tecnologie agli anziani

“ Moncalieri Digitale è stato pensato per supportare tutti i cittadini che si sentono in difficoltà nell’affrontare le sfide delle nuove tecnologie – afferma Davide Guida , assessore ai Sistemi Informativi e innovazione tecnologica del Comune di Moncalieri – questi incontri informativi sono stati pensati per avvicinare i cittadini alla cultura del digitale come strumento di accesso ai servizi pubblici con un pensiero particolare alla terza età ” .

Nel corso degli incontri programmati si parlerà di identità digitale come strumento per velocizzare l’accesso ad alcuni servizi come fissare appuntamenti, prenotare visite mediche o pagare online, tutto comodamente da casa con il cellulare, senza fare code allo sportello. Verranno spiegate inoltre le procedure per ottenere alcuni certificati rilasciati dall’ufficio anagrafe scaricandoli direttamente da internet, oppure si approfondiranno le modalità di rilascio e utilizzo della CIE, la Carta di Identità elettronica. Gli operatori forniranno consigli per navigare on line in tutta sicurezza, senza preoccupazioni e rischi di truffe.