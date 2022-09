La sinistra verde raddoppia i voti nel Torinese, Grimaldi in Parlamento: "La Lega dica dove saranno le centrali nucleari"

Piazza Moncenisio, nel cuore di Campidoglio. È qua che Alleanza Verdi Sinistra si è ritrovata all'indomani dello spoglio delle politiche per festeggiare il neo-eletto parlamentare Marco Grimaldi , ma anche il risultato elettorale. Il movimento, nato dall'unione di Europa Verde e Sinistra Italiana, in Città Metropolitana ha superato le percentuali di consensi ottenute a livello nazionale italiane. Ma soprattutto raddoppiato quelle sul territorio.

"Nessuno in Italia - ha aggiunto - dovrebbe lavorare per meno di 1.200 euro al mese e per meno di 10 euro all'ora. Non è vero che questa crisi la pagano tutti in modo uguale: ci sono locali a Torino che pagavano 2mila euro di bolletta e ora sono a 12 mila".

"Noi siamo qui - ha proseguito Grimaldi - per chi se l'è presa con gli ultimi, siamo qua per raccogliere le urgenze espresse con il nostro voto: abbiamo messo al centro del programma elettorale le rinnovabili e lo stop all'uso del fossile. Temi su cui l'Europa non si sarebbe mossa così in fretta se non ci fossero stati i Fridays e gli Exticions". E il neodeputato, che promette opposizione serrata, incalza la Lega: "Ci dicano dove vogliono mettere le centrali nucleari e dove prenderanno i soldi per la flat tax".