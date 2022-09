Il Consiglio comunale approva il bilancio Consolidato 2021

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il bilancio Consolidato del Comune di Torino 2021 composto da Stato patrimoniale consolidato, Conto economico consolidato e Relazione sulla gestione consolidata; il documento rappresentativo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Città comprende le società controllate, le società partecipate, gli enti e gli organismi strumentali del Comune di Torino.



Come ha ricordato l’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli durante la presentazione in prima Commissione e oggi in Aula si tratta del sesto Bilancio consolidato e presenta un risultato d’esercizio positivo di 315.903.000 euro, di cui circa 288 milioni dell’esercizio di gruppo e di circa 27 milioni di pertinenza di terzi. Il perimetro del consolidamento è nella sostanza invariato rispetto al 2020 a parte l’uscita della società CAAT, il Centro agroalimentare Torino.