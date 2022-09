A Torino ribolle la musica, Rimozione: conto alla rovescia per "L'Ultimo concerto"

I Rimozione si preparano a “L’Ultimo Concerto: si chiama così il nuovo singolo della band torinese in uscita il 7 ottobre per la Maninalto. E non saranno soli: al loro fianco infatti ci saranno anche i Punkreas, a suggellare un rapporto umano oltre che artistico che va avanti da anni, sopra e sotto il palco.



"Il nuovo brano è inoltre una dichiarazione d’amore per la Musica intesa come way of life capace - con i suoi concerti - di lenire ogni dolore, di curare, far crescere e salvare chi ha la fortuna di poterla vivere - spiegano i Rimozione -. Una riflessione nata nei due anni di fermo totale degli eventi e dei concerti che si trasporta nella vita di tutti i giorni: una sorta di carpe diem che ci deve far godere di ogni possibilità di vivere le “sensazioni, profumi ed i colori” di un’esperienza intensa come quella di assistere o salire su un palco come se fosse l’ultimo ma con la speranza che non lo sia, nonostante passino gli anni e i colori “tatuati sulla pelle” comincino a sbiadirsi".



La produzione artistica è della band torinese con il supporto di Pippo Monaro che - anche in questa occasione come già avvenuto in passato - ne ha seguito tutte le fasi di registrazioni e mixaggio presso lo studio Blumusica di Torino. L’artwork della copertina è opera del grafico (e tatuatore) torinese Giovanni Matola che ha già curato le copertine degli ultimi album dei Rimozione: “All You Can Eat” (2013) e “Come un’onda” (2018).