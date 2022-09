Settimo Torinese, con il Rotary una sfilata e una cena per sostenere la ricerca medica [FOTO]

Una sfilata in cui il bello e l'elegante si mescola al buono. E' successo a Settimo Torinese, dove una decina di modelle hanno portato all'attenzione del pubblico capi e vestiti in occasione dell'evento organizzato dal Rotary di territorio per sostenere la ricerca medica, richiamando esponenti e rappresentanti di tanti distretti vicini.



Sedute vicine, la sindaca Elena Piastra, la direttrice provinciale di Lilt, Donatella Tubino, la delegata di zona per Lilt Graziella Braghieri, la presidentessa del Consigilo Comunale Carmen Vizzari e molti altri ospiti. A far gli onori di casa, il presidente Tommaso Capello.



"La Lilt sul nostro territorio ha ricominciato un'azione di prevenzione importantissima - ha detto la prima cittadina - e si tratta di un'attività che, soprattutto nel mondo femminile, possono evitare l'insorgere alcune patologie o il loro aggravamento. Il tutto in maniera estremamente capillare".