Mauriziano, al via il Corso Nazionale di Ecografia Toracica

Negli ultimi anni l’ecografia toracica ha assunto un ruolo sempre più importante nella diagnosi e nel monitoraggio dei pazienti con patologia polmonare, rivelando enormi potenzialità. L’ecografia integrata alla valutazione clinica è di fondamentale importanza per pazienti con problematiche cardio-respiratorie nel dipartimento di emergenza, in chirurgia, in terapia intensiva, nei reparti di terapia sub-intensiva e nei reparti di degenza ordinaria. Allo stato dell’arte è di fondamentale importanza che i medici coinvolti nella valutazione dei pazienti con patologia cardio-polmonare considerino l’ecografia toracica come parte integrante della valutazione dei pazienti stessi.