Marketing tecnologico, è torinese il nuovo leader del mercato: Advice Group acquisisce E-Leads

“Siamo felici ed entusiasti di entrare a far parte di una realtà importante come Advice Group – commenta Filippo Livorno, CEO di E-Leads -. L’acquisizione rappresenta quella che io e il mio co-founder Stefano Rosso riteniamo essere la giusta evoluzione di un percorso iniziato quattro anni fa, ossia un ulteriore slancio verso la crescita, in quanto le nostre tecnologie proprietarie permetteranno di potenziare le competenze del Gruppo lungo tutto il funnel della relazione. Gli investimenti in tecnologia e il lavoro svolto fino ad oggi ci permetteranno di fare la differenza garantendo profonda competenza nella lead generation; un’attività essenziale per ogni azienda”.