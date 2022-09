Tempocasa Cup, a Settimo Torinese la vittoria finale del torneo è andata alla Juventus [FOTO]

Tanti piccoli campioni in erba, ma soprattutto ragazzini con la voglia di giocare e divertirsi: sono i calciatori che hanno dato vita a Settimo Torinese al torneo di calcio Tempocasa cup, organizzata presso la struttura della Pro Eureka.



Tanti ragazzi, ma anche moltissimo pubblico a riempire le tribune. La vittoria finale è andata ai piccoli della Juventus, che hanno avuto la meglio nelle sfide finali dei coetanei di Milan, Borussia Dortmund e Torino. Ma sono state molte di più le squadre che hanno partecipato alle sfide: oltre ai padroni di casa della Pro Eureka, infatti, sono scesi in campo anche i ragazzi di Lazio, Verona, Perugia, Ferencvaros, Cluj, Rebaudengo, Albese, Brommapojkarna, Sisport, Entella e STS.



"La collaborazione di tutte le persone della Pro Eureka, oltre allo sponsor, è stata decisiva - dicono gli organizzatori, per voce di Massimo Capussotto - ma i veri protagonisti sono stati i ragazzi di queste squadre che hanno partecipato splendidamente, dando lustro alla nostra manifestazione".



"Chiunque sia genitore, non può che essersi emozionato: tanti ragazzi, con lingue di tutta Europa, per la nostra città è stato davvero un bel segnale - aggiunge la sindaca di Settimo, Elena Piastra -. Non c'è che da fare i complimenti a tutti, soprattutto ai ragazzi".