Edilizia, Chiorino: "Lavoriamo a Academy di filiera per favorire occupazione alle imprese "

“La Formazione non deve mai più essere considerata una spesa fine a se stessa, ma un investimento a vantaggio dei lavoratori e della loro valorizzazione, unitamente alla capacità competitiva delle nostre imprese. Per il 2023 lavoriamo alla creazione di una Academy di filiera dedicata al settore dell'edilizia che, integrata con ITS ed università, risponda alla chiamata occupazionale del tessuto economico". Lo ha dichiarato l’Assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale Elena Chiorino intervenendo al XII Convegno Interregionale dei Giovani Imprenditori Edili organizzato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili.

“Con ANCE Piemonte - ha sottolineato Chiorino - lavoriamo a stretto contatto per raccontare ai giovani il mondo dell'edilizia e garantire loro le competenze necessarie per entrare in questo mondo. È una sfida indispensabile per valorizzare sempre di più il nostro sistema economico e produttivo”.