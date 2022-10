Covid, in Piemonte ancora in rialzo i ricoveri: 2.754 i nuovi positivi

Per quanto riguarda i ricoveri, sono ancora una volta in salita: +15 rispetto a ieri nei reparti ordinati, dove con 387 posti letto con pazienti, la percentuale di posti occupati è del 5,7%. Un dato che delinea come la situazione sia ancora sotto controllo. Capitolo terapie intensive: sono appena 4 i ricoverati, uno in più rispetto a ieri. Due i decessi.