Design, riciclo e accessibilità oltre le aspettative: il sogno che diventa realtà di Danilo Ragona [VIDEO E FOTO]

Andiamo su Marte a fare foto e non siamo in grado di rendere il mondo più accessibile, green e secondo i dettami del design?

"Certo che siamo in grado", a dirlo durante l'inaugurazione della 59esima edizione di Expocasa è Danilo Ragona, progettista designer.

Da oltre 20 anni "veste" la carrozzina che lui stesso ha pensato e realizzato. Nel 2011 è stato vincitore del Compasso d’Oro, il premio dedicato al design italiano di qualità.

"Ho usato la carrozzina come mezzo per aprirmi al mondo e parlare di inclusività e progettazione for all - spiega -. Oggi ci sono oltre 1 miliardo di persone che vivono situazioni di disabilità. Persone che come tutti desiderano viaggiare, fare sport, vivere in famiglia, lavorare. Quindi oggi i prodotti devono essere pensati in maniera più inclusiva e non solo".

La sua azienda Custom regeneration, si occupa proprio di questo.

"Vogliamo parlare di inclusività ma anche di sostenibilità, non solo a parole ma anche concretamente".

Tavolini da ping pong rigenerati, frighi trasformato in armadi accessibili, ma anche bici con pezzi di moto d'epoca trasformata in bicicletta con pedalata assistita.

Sono alcuni dei pezzi d'arredamento e design progettati da Danilo Ragona e il suo team. "Cerchiamo anche tramite le aziende di utilizzare pezzi che andrebbero buttati per dargli nuova vita ma creando oggetti anche belli da vedere".

Non solo aziende ma anche la clientela lentamente sta cambiando orientandosi sempre più verso prodotti green. "Oggi le persone fanno acquisti più consapevoli e rivolti al riuso" conferma Ragona.