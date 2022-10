Settimo Torinese, al via un nuovo anno accademico per i corsi dell'Unitre [FOTO]

Un nuovo anno accademico per Unitre di Settimo Torinese: la cerimonia si è celebrata nei giorni scorsi, presso la sala consigliare del Comune. Una sala piena di persone, pronte a dare il via alle iniziative che per i prossimi mesi accompagneranno le persone che vorranno approfondire e arricchire le proprie competenze. A tirare le fila dell'appuntamento, la presidente di Unitre Settimo Torinese, Emanuela Ferrero, che ha ricordato i saluti delle tante personalità che, anche se non di persona, hanno voluto comunque manifestare la vicinanza a questa realtà.



"Ripartiamo con quelle iniziative che negli anni del Covid non abbiamo potuto mettere in campo, ma finalmente speriamo di ripartire - ha detto Elena Piastra, chiamata a fare gli onori di casa -. Anche per noi amministratori si tratta di un momento di confronto molto importante e prezioso e siamo felici quando è possibile sfruttarlo". "Si tratta di una delle realtà con più associati - ha aggiunto - segno di una vitalità importante, che ha saputo anche coinvolgere altre associazioni e volontari".



Un saluto è andato all'associazione bersaglieri, che hanno rimesso a nuovo i locali di Unitre: "Non ci pigliamo meriti che non sono nostri, è grazie all'attività di questi volontari che si ottengono risultati", ha concluso Piastra.