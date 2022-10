Domenica un “viaggio nelle diversità” alle Ogr con tre laboratori tematici per famiglie

Domenica 9 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), Fondazione ULAOP-CRT Onlus e OGR Torino – in linea con l’impegno della Fondazione CRT per la piena accessibilità e per l’inclusione sociale – organizzano alle OGR un “viaggio nelle diversità” con tre laboratori tematici per famiglie: Immaginare e immaginarsi, Immersi nel suono – Sound Bath e Il disegno dell’essenza.