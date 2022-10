Invasione di topi in San Donato e piazza Statuto: si moltiplicano gli avvistamenti, timore per i cani

Sono sempre di più le segnalazioni di topi in zona San Donato e zona piazza Statuto. E' una vera e propria invasione di roditori quella denunciata negli ultimi due mesi in una zona piuttosto centrale della città, frequentata da topi anche di grosse dimensioni.

La presenza di alcuni roditori è stata segnalata vicino alle campane della raccolta differenziata in via Miglietti, mentre un altro esemplare è stato avvistato qualche giorno fa mentre usciva da un condominio di piazza Statuto, per dirigersi verso i giardini al centro della piazza stessa. E' di oggi invece il ritrovamento della carcassa di un roditore all'angolo tra via San Donato e via Balbis.

L'invasione di topi ha creato più di una preoccupazione tra i proprietari di cani, soprattutto quelli di piccola taglia che annusando per terra potrebbero incorrere in malattie. Ecco perché alcuni, recentemente, hanno deciso di vaccinare i propri animali contro la leptospirosi, infezione che nei cani può causare emorragie, epatite, ittero e nefriti.