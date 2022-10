Sei una badante e stai cercando lavoro?

Ci sono diversi modi per cercare lavoro, da quelli più datati a quelli più innovativi e, riteniamo, efficaci.

Certo, è ancora possibile scrivere il proprio annuncio, stamparlo e diffonderlo anche in strada, attaccarlo ad un muro e sperare che qualcuno (quel qualcuno che ha proprio bisogno di te e delle tue competenze) se ne accorga e ti contatti.

Le possibilità sono però indubbiamente scarse, anche se molto spesso in città (specie di fronte a luoghi di cura) vediamo annunci di badanti.

Oggi vi sono più metodi per cercare e trovare lavoro come assistente domiciliare, oltreché il classico passaparola.

Vi sono i social, come Facebook, che permettono di pubblicare il proprio annuncio di lavoro, e che consentono di avere certamente un pubblico ampio.

Gli svantaggi sono due:

● difficile in un annuncio su Facebook specificare tutte le proprie competenze

● il social è dispersivo, a rischio di spam, e l’annuncio rischia di non avere l’attenzione che merita

Questi tipi di svantaggi sono gli stessi che si affrontano quando si pubblica il proprio annuncio di ricerca lavoro su siti generalisti. Di fatto, rischia di non essere attenzionato a sufficienza e non da un livello di professionalità tale da permettere di ricevere proposte adeguate.

Se stai cercando lavoro come badante, immaginiamo che tu non voglia perdere tempo, ma che tu voglia trovarlo nel più breve tempo possibile.

Ci sono agenzie specializzate nel lavoro domestico, e che possono agevolare la tua assunzione ma a scapito di un netto calo del tuo stipendio: in media possono arrivare anche a prendere il 50% del tuo compenso.

La soluzione per trovare lavoro come badante oggi è rappresentata da una app come DoEmploy.

DoEmploy è un'applicazione che puoi facilmente installare sul telefono, disponibile sia su App Store che su Google Play.

Ti permette di scrivere il tuo annuncio di ricerca lavoro, corredato da una tua foto, e di inserire il tuo profilo nel modo più dettagliato possibile.

Potrai quindi inserire la tua età, il tipo di mansioni che sei in grado di coprire, la zona in cui cerchi lavoro e tante altre specifiche legate alla tua figura, come ad esempio la presenza di referenze, se hai certificazioni, la tua disponibilità (ad esempio come badante convivente, diurna, notturna).

Potrai ricevere e rispondere direttamente alle offerte di lavoro che ti verranno fatte, e allo stesso modo potrai proporti rispondendo alle offerte di lavoro per badante già presenti sulla app, interagendo direttamente con chi ha messo l’annuncio attraverso una comoda chat.

Ti chiederai quale sia il costo: nessuno!

Per chi cerca lavoro, l’app è gratuita, senza limiti temporali.

Non vi sono intermediari e DoEmploy non rappresenta alcuna agenzia: nessun costo nascosto, ma solo la libertà di inserire il proprio profilo e di accedere a tante possibilità di lavoro, che potrai selezionare per zona.

Grazie alle sue potenzialità e al fatto che è gratuita, DoEmploy sta nettamente crescendo, contando ad oggi quasi 11.000 utenti.

Ciò che ci fa più piacere è sapere che tante badanti trovano lavoro attraverso la nostra applicazione e contiamo che saranno sempre di più in futuro, per la loro ed anche la nostra soddisfazione.

Se tu stai cercando lavoro come badante, affidati a DoEmploy: in pochi clic avrai la possibilità di farti conoscere, di essere contattata e contattare direttamente tanti potenziali datori di lavoro.