"Bellezza e creatività: sulle ali del talento", in mostra le opere degli allievi del professionale di Moncalieri

La Città di Moncalieri inaugura il mese di ottobre patrocinando l’evento Bellezza e creatività: sulle ali del talento. La mostra verrà inaugurata giovedì 6 ottobre alle 15 in via Cernaia 57 quater, sede dell’ente formativo Immaginazione e Lavoro, che vanta numerosi centri e migliaia di studenti in tutta Italia.

Come spiegato da Luisella Filiberti, direttrice della sede in cui vengono formati informatici e grafici ipermediali: “Ci siamo resi conto che i ragazzi avevano una profonda esigenza di esprimere sé stessi: la lunga chiusura forzata non ha minato il loro desiderio di far volare creatività e immaginazione. Ecco allora l’idea di dar voce e spazio ai talenti, seguendo un metodo di lavoro interdisciplinare fra storia dell’arte, grafica, fotografia, italiano e comunicazione. Dall’idea alla realizzazione il passo è stato breve ed è nato il desiderio di condividere questo estro creativo, estendendo l’orizzonte di fruizione al di fuori delle mura scolastiche”.

L’assessore alla Cultura Laura Pompeo dichiara la propria soddisfazione: “Nel campo della formazione professionale, la scuola Immaginazione e Lavoro è una bella ed affermata realtà, attiva dal 1978 a livello nazionale ed insediata a Moncalieri dal 2019 . La qualità della didattica è molto elevata, come sarà facile verificare per il pubblico che visiterà la mostra. La sinergia tra scuola e Città, messa a punto in diversi incontri avuti in questi anni, è attiva su più fronti, tutti attinenti il mondo della comunicazione e dell’informazione intorno alla nostra città. Le premesse per continuare la collaborazione in futuro ci sono tutte, in un settore come la formazione che è cruciale”.

La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta al pubblico in orario 15-18, da giovedì 6 a sabato 15 ottobre. Possibilità di prenotare visita guidata per le scuole medie, della durata di un’ora circa, via mail scrivendo a moncalieri_segreteria@immaginazioneelavoro.it o telefonando al numero 011/0868978. Queste infine le tre sezioni in cui si articola la mostra:

15 MINUTI DI NOTORIETÀ

“Nel futuro ognuno sarà famoso nel mondo per 15 minuti”. Partendo dall’aforisma di Andy Warhol è cominciato un percorso sulla Pop Art che ha portato ai lavori di questa sezione.

“Con i ragazzi abbiamo riflettuto su cosa voglia dire essere famosi e sull’arte come oggetto di consumo - prosegue la direttrice Filiberti - Gli allievi si sono messi all’opera, nel tentativo di regalare a loro stessi e ai compagni un momento di notorietà”.

DANTE? IL NOSTRO INFERNO, IL NOSTRO VIAGGIO

Dante comunica ancora con noi oggi? Da questa domanda sono emerse stimolanti discussioni sfociate nella creazione della copertina della Divina Commedia e di elaborati grafici che indagano la persona attraverso il paragone con il sommo Poeta.

LA MIA TORINO

Dalla Torino tra il 1600 e il 1800 a quella di oggi, i ragazzi forniscono una visione personale del suo monumento più iconico, la Mole Antonelliana, traendo linguaggi e stili dal proprio immaginario creativo. Passione e talento: giovedì 6 ottobre, presso Immaginazione e Lavoro.