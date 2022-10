Borgo Dora prova a dire addio agli allagamenti, al via i lavori di potenziamento delle fognature

Buone notizie per i residenti di Borgo Dora, il quartiere torinese adiacente a Porta Palazzo famoso per ospitare i mercatini delle pulci del Balon e del Gran Balon: inizieranno a breve, infatti, i lavori di potenziamento delle fognature nell'area dove sorgono il Sermig, la Scuola Holden e il Giardino Pellegrino ma non solo.

La lista degli interventi

Gli interventi prevedono il completamento del sistema di drenaggio delle acque meteoriche con la posa di un nuovo tratto di canale di fognatura bianca dal civico 30 di via Borgo Dora fino all'argine della Dora, la realizzazione di 2 stazioni di sollevamento delle acque meteoriche in prossimità degli sfoci sul fiume, il rifacimento e il potenziamento di un altro tratto di canale di fognatura bianca in via Andreis e in via Canale Molassi.

Cantiere atteso dai residenti

Questo cantiere è atteso da lungo tempo soprattutto dai cittadini, che negli ultimi anni sono stati costretti a subire le conseguenze di diversi allamenti causati dalle forti piogge frutto dei cambiamenti climatici. Per permetterne l'avvio, nei giorni scorsi era stata rimossa la capanna di fortuna dove trovava riparo un senzatetto.