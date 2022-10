Nati per Leggere: a Chivasso incontri on line dal 21 ottobre

Insegnanti, bibliotecari ed educatori sono i destinatari degli incontri on line promossi dal Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana, del quale a biblioteca civica Movimente di Chivasso è polo area. Si chiama “Cosa leggiamo oggi? Chiediamolo agli editori!” il ciclo di iniziative gratuite per scoprire i libri e la lettura per i più piccoli nella convinzione dell’importanza che un ambiente ricco di stimoli culturali riveste per lo sviluppo psicofisico e per la crescita emotiva nei bambini.

Venerdì 21 ottobre, alle ore 17, l’editor de La Coccinella, Giovanna Mantegazza, ripercorrerà la storia della casa editrice che ha pubblicato nel 1977 il cosiddetto libro coi buchi “Brucoverde” rivoluzionando la lettura per i più piccoli. L’opera cult continua ad andare in ristampa ed è stata tradotta in oltre 40 lingue, offrendo un approccio multisensoriale al libro ed aprendo un nuovo genere.

Al centro dell’incontro di venerdì 28 ottobre, alle ore 17, sarà invece Bruno Munari, uno dei più originali protagonisti dell’arte, della grafica e del design italiani del Novecento. L’artista e scrittore lombardo ha dedicato particolare attenzione al mondo dei bambini: senza mai scindere la dimensione del contenuto da quelle della forma e del materiale, ha progettato libri, libri-oggetti e giochi-per-pensare allo stesso tempo. I titoli di Munari nel catalogo della Corraini Edizioni testimoniano un rapporto lungo oltre vent’anni, durante i quali Munari ha personalmente accompagnato l’attività della galleria d’arte e della casa editrice.

Scrittrice, formatrice e pedagogista, Irene Biemmi approfondirà invece la tematica dell’identità di genere partendo dalla Collana di libri illustrati “Sottosopra”, che dirige per l’editore Giralangolo. L’appuntamento è per le ore 17 di venerdì 4 novembre a conclusione delle iniziative realizzate con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma “Nati per Leggere” che promuove la lettura sin dalla prima infanzia. Le iscrizioni, anche ad un singolo incontro, sono raccolte dalle biblioteche coinvolte al link https://tinyurl.com/mr4be24e .