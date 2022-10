'Furbetto dei rifiuti' pizzicato dalle fototrappole a Moncalieri: 600 euro di multa

Il sindaco di Moncalieri sottolinea che non si tratta di "uno sversamento di rifiuti pericolosi, ma è molto grave lo stesso. Perché penso a chi verrà penalizzato da questo gesto gratuito: ad esempio i bimbi che poche ore dopo, per raggiungere la scuola insieme ai loro genitori saranno costretti ad uno slalom tra la sporcizia. Oppure l’intera collettività, che dovrà assumersi il costo supplementare della pulizia". Di qui l'appello lanciato dal primo cittadino: "Non finirò mai di dirlo, dobbiamo abituarci a vivere lo spazio pubblico come qualcosa che ci riguarda. Perché molto spesso per pigrizia, per maleducazione, per ignoranza si creano danni a molti che potrebbero essere evitati".

600 euro di multa

Di sicuro, il protagonista dell'abbandono la prossima volta forse ci penserà due volte, visto che dovrà sborsare 600 euro di multa. E, sempre nella stessa zona, altri due maleducati sono stati individuati dalle fototrappole: le indagini presto faranno risalire alle loro generalità, in arrivo altre sanzioni.